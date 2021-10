Milan, il colpo tanto atteso è ufficiale: c’è il comunicato del club

Milan, dopo l’infortunio di Mike Maignan bisognava intervenire sul mercato. E’ ufficiale, ora, l’arrivo dello svincolato Antonio Mirante.

Il Milan ha dovuto fare in fretta e furia. Correre ai ripari dopo l’infortunio di Mike Maignan era d’obbligo. Il neo portiere del club lombardo resterà fuori per circa due mesi dopo l’operazione in artroscopia di oggi legata ai continui fastidi al polso sinistro. Solo ieri, invece, il suo stop sembrava essere di circa 10-15 giorni. Invece, proprio pochi minuti fa il club rossonero, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato l’ingaggio dello svincolato Antonio Mirante.

Mirante è del Milan: il comunicato ufficiale

“AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della Stagione Sportiva”.

La nota poi prosegue, ripercorrendo le tappe della carriere dell’estremo difensore e svelando anche il numero di maglia scelto: “Mirante nel corso della carriera ha difeso le porte di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma e da oggi indosserà la maglia rossonera numero 83“.