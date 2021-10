Ancora noie per Gasperini: due big dell’Atalanta a rischio

Continua il momento poco fortunato dell’Atalanta: dopo i tanti infortuni, due big rischiano di saltare la prossima di campionato

L’annata, ad oggi, è tutt’altro che fortunata. Non solo per i risultati, ma anche e soprattutto per i tanti infortuni e i tanti forfait che l’Atalanta di Gasperini sta raccogliendo dall’inizio di questa stagione. Prima Hateboer, poi Gosens e ancora Pessina: giusto per citarne tre, tra i big che la Dea dovrà rimpiazzare per problemi fisici, di qui ai prossimi mesi.

Adesso, altri due big rischiano di saltare la prossima di campionato, contro l’Empoli. I sudamericani Duvan Zapata e Juan Musso rischiano concretamente di non essere della partita, complicando ulteriormente le scelte e le rotazioni di mister Gian Piero Gasperini.

Atalanta, Zapata e Musso ‘rischiano’ in vista dell’Empoli: la situazione

Tanto il colombiano quanto l’argentino, sono ancora impegnati con le rispettive nazionali e rientreranno a Bergamo solo per la rifinitura del sabato. Zapata sarà di scena alle 23.00, nella sfida tra Colombia ed Ecuador, mentre Musso all’1.30 per la gara tra Argentina e Perù. Per quanto nessuno dei due sia stato ‘spremuto’ dall’uno e dall’altro CT, entrambi si avviano verso la panchina per il match contro l’Empoli.

Dopotutto, i viaggi intercontinentali sono categoricamente difficili da metabolizzare e Gasperini non vorrà rischiare i suoi due big, alle porte di una settimana così importante. Non solo la sfida contro i toscani, ma anche e soprattutto il big match di Champions League contro il Manchester United: due appuntamenti dove il Gasp vorrà avere Zapata e Musso al massimo delle proprie condizioni.