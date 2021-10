“Nessuno merita il Pallone d’Oro più di lui”: Jorginho e il rivale non previsto

Sempre più impervio il cammino di Jorginho verso il Pallone d’Oro. Il procuratore Mendes sottolinea i numeri di Cristiano Ronaldo.

Si complica ogni giorno di più, per Jorginho, la strada che porta verso il Pallone d’Oro. Prima la bocciatura del quotidiano francese ‘L’Equipe’, che in un recente articolo ha indicato come possibili finalisti Lionel Messi, Karim Benzema e Robert Lewandowski. Poi, oggi, le dichiarazioni del potente procuratore Jorge Mendes che spingono verso il rialzo le quotazioni di Cristiano Ronaldo nonostante l’ex Juventus non abbia vinto trofei importanti a livello internazionale.

Jorginho, spunta la candidatura di Ronaldo al Pallone d’Oro

Per l’italo-brasiliano, quindi, potrebbe non bastare la conquista della Champions League e dell’Europeo per aggiudicarsi il premio. Mendes, infatti, ha voluto sottolineare le ultime prestazioni fornite dall’asso portoghese e i primati da lui raggiunti in campo. “I numeri di Cristiano Ronaldo parlano per lui a cominciare – ha detto nel corso di un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’ – dal record di reti con la maglia di una nazionale che lo rendono il migliore in assoluto nella storia del calcio mondiale. Cristiano è il miglior marcatore mai esistito finora nella storia del calcio”.

Motivi sufficienti, secondo l’agente, per consegnare il riconoscimento a Ronaldo (sarebbe il sesto per lui in carriera). “È stato il capocannoniere degli Europei, è suo il record in Champions League, è l’unico calciatore al mondo ad aver vinto tutto in 3 Paesi differenti. Ecco perché dico che, per me, il Pallone d’Oro ha un solo nome ed è quello di Ronaldo”. La corsa è ancora aperta eppure, a Jorginho, l’anno perfetto vissuto potrebbe non bastare per trionfare.