“Ecco perchè non gioca”: il PSG prende gol, Donnarumma sotto attacco

Dure critiche da parte della tifoseria del PSG nei riguardi di Gigio Donnarumma a causa della rete subita dall’Angers, in Ligue 1.

Gigio Donnarumma non ha avuto nemmeno il tempo di godersi la presenza in formazione titolare per la decima giornata di Ligue 1, che è già arrivato il momento di fronteggiare le polemiche. Periodo complicato per il portiere italiano, vittima di fischi anche a San Siro per la sfida tra Italia e Spagna, semifinale di Nations League, e ora di dure critiche da parte dei tifosi del PSG.

PSG-Angers, i tifosi parigini contro Donnarumma

Il est nul Donnarumma !!!🤢

Vivement que Navas revienne….🥰#PSGSCO — La Fleur De Paris (@LaFleurDeParis2) October 15, 2021

oh le placement degeulasse de donnarumma , ce gardien sur ca ligne je le trouve vraiment pas bon . Dommage#PSGSCO — Azuka 🇲🇦🇮🇹🦅 (@DEEIMEH) October 15, 2021

Pochettino ha schierato il napoletano dal primo minuto contro l’Angers e, nonostante la vittoria per 2-1 da parte dei parigini, Donnarumma è stato preso di mira dai “suoi” tifosi poiché considerato responsabile della rete subita dal PSG al 36′ da parte di Fulgini. Se Pereira e Mbappé non avessero poi firmato il trionfo, probabilmente la situazione sarebbe ulteriormente degenerata.

“Ho finalmente capito la divisione dei ruoli tra Keylor Navas e Donnarumma… Navas para i tiri e Donnarumma subisce i gol”, recita un tweet ed è soltanto uno dei messaggi social dello stesso tipo dopo la partita di campionato. I tifosi del PSG, molto esigenti con Donnarumma, reclamano la titolarità di Keylor Navas, rispondendo in modo netto al dibattito delle ultime settimane su chi dei due meritasse maggiore considerazione. La poca reattività del calciatore sul gol subito, senza riuscire a bloccare il tap-in a porta vuota da parte del centrocampista rivale, non è passata in sordina. Tutto fa presupporre che le prossime settimane non saranno facili per Gigio e che Navas potrebbe tornare tra i pali non appena smaltito l’infortunio.