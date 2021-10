Donnarumma gongola, la notizia è ufficiale: Pochettino obbligato

Dopo la sosta torna in campo il Psg, impegnato nell’anticipo serale per il match contro l’Angers. In porta spazio a Donnarumma.

Dopo quindici giorni dovuti alla sosta per le nazionali, tornano in campo i club nei campionati. Stasera torna in campo la Ligue1 con il Psg capolista che ospiterà in un match di alta classifica i rivali dell’Angers, autori finora di un ottimo campionato. Nei parigini torna in campo dal primo minuto Gianluigi Donnarumma.

Una scelta obbligata per Mauricio Pochettino visto che l’altro portiere di livello del club, il costaricano Keylor Navas si è infortunato nell’ultimo impegno in Nazionale, il match valido per le qualificazioni mondiali perso contro gli Stati Uniti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma di nuovo in campo dal primo minuto

Il Psg ha iniziato la stagione con una grande serie di vittorie consecutive in campionato ma è reduce però dalla sconfitta nell’ultimo impegno stagionale contro il Rennes. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta senza freni: non solo l’attacco, pronto il colpo in difesa

Psg: Donnarumma, Dagba, Kimpembe, Kehrer, Diallo, Verratti, Danilo, Rafael, Herrera, Mbappe, Icardi

Angers: Bernardoni, Manceau, Traoré, Thomas, Cabot, Batista Mendy, Mangani, Capelle, Fulgini, Boufal, Cho