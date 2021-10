Luiz Felipe disperato: lacrime dopo l’espulsione più assurda del campionato

Tante polemiche in Lazio-Inter: nel finale i biancocelesti esultano, ma restano sconcertati per l’espulsione del brasiliano Luiz Felipe.

Il big match della settima giornata di Serie A tra Lazio e Inter ha visto i biancocelesti avere la meglio per 3 a 1. Il club di Sarri vince in rimonta grazie alle reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic ma sono le polemiche a regnare all’Olimpico. Assurdo quello che succede a fine gara poi con una particolare espulsione al difensore brasiliano Luiz Felipe.

Il difensore biancoceleste è andato a salutare con un piccolo sfottò l’ex compagno di squadra e grande amico Joaquin Correa, ma il giocatore inizialmente non ha apprezzato e l’arbitro ha espulso il giocatore interpretando il gesto come un altro sfottò.

Lazio, Luiz Felipe disperato dopo l’espulsione

A fine gara entrambe le squadre hanno continuato a discutere e l’arbitro ha espulso Luiz Felipe per questo gesto reputato come offensivo nei confronti dell’ex compagno di squadra.

Luiz Felipe ha provato a spiegare in tutti i modi di aver salutato in maniera affettuosa l’ex compagno, ma la terna arbitrale non ha voluto sentire ragioni con il calciatore che addirittura è esploso a piangere a causa dell’accaduto.