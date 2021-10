Vittoria di nervi e di risse per la Lazio contro l’Inter dell’ex Inzaghi

La Lazio ha battuto 3-1 l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, ma ci saranno tante polemiche per l’azione del secondo gol dei biancocelesti.

Da qualche minuto è terminata la sfida tra Lazio ed Inter con il risultato di 3-1 a favore dei padroni di casa.

L’Inter comincia bene il match con Dzeko che sfiora il gol di testa dopo appena due minuti. All’11′ c’è la conclusione di Lucas Leiva che termina poco alta sopra la traversa. Passa un minuto ed Irrati assegna un rigore all’Inter per un fallo di Hysaj su Barella. Dagli undici metri c’è Perisic che spiazza Reina e porta in vantaggio i nerazzurri.

La Lazio la ribalta nella ripresa e batte l’Inter 3-1

Al 24′ c’è la risposta della Lazio con un tiro di Basic da buona posizione che viene parato da Handanovic. Barella al 32′ è ancora pericoloso, ma il suo tiro a giro termina a lato. Dopo due minuti, c’è il colpo di testa di Immobile, su azione da calcio d’angolo, che si spegne sul fondo. Al 36′ Felipe Anderson scappa e tenta una conclusione che viene bloccata facilmente dall’estremo difensore nerazzurro.

Prima del termine del primo tempo, la Lazio sfiora il pari prima con Basic, che trova sempre un pronto Handanovic, poi con un diagonale di Pedro che sfiora la porta dell’Inter. La ripresa comincia ancora con un tiro-cross di Barella che attraversa tutta l’area di rigore biancoceleste.

Al 64′ viene concesso un rigore alla Lazio dopo che un colpo di testa di Patric è carambolato sul braccio di Bastoni. Immobile sul dischetto non sbaglia e riporta il risultato in parità. Dopo vari capovolgimenti di fronte, la Lazio passa in vantaggio grazie a Felipe Anderson che ribatte in rete una parata di Handanovic su un tiro di Immobile.

Si accende una mega rissa in campo. I giocatori dell’Inter se la prendono con quelli della Lazio per aver continuato a giocare mentre Dimarco era a terra. La gara riprende ed Immobile è pericoloso con un tiro che viene bloccato da Handanovic. Al 93′ Milinkovic-Savic chiude la gara, segnando il terzo gol di testa.

La classifica aggiornata

Napoli 21, Milan 19, Inter 17*, Roma 15, Lazio 14 *, Fiorentina 12, Juventus 11, Atalanta 11, Bologna 11, Empoli 9, Torino 8, Verona 8, Udinese 8, Spezia 7*, Sassuolo 7, Sampdoria 6, Genoa 5, Venezia 5, Salernitana 4*, Cagliari 3

*= una partita in più