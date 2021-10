Sky o DAZN? Dove vedere Lazio-Inter, il Milan e gli anticipi dell’8a giornata

La Serie A torna finalmente in campo dopo la pausa per le Nazionali: Sky o Dazn, dove vedere Lazio-Inter, Milan-Verona e Spezia-Salernitana

Riecco la Serie A: il massimo campionato ritorna dopo la pausa per le Nazionale e lo fa con il botto. L’ottava giornata offre, infatti, grandi match: se oggi alle 15 ci sarà lo scontro salvezza tra Spezia e Salernitana, alle 18 c’è spazio per il primo big match, Lazio-Inter. In serale poi appuntamento con il Milan di Pioli che ospita il Verona di Igor Tudor. Domani poi la partita più attesa tra Juventus e Roma. Prima però ci sono gli anticipi del sabato ed allora ecco dove vedere in tv le tre partite in programma quest’oggi.

Lazio-Inter su DAZN, Milan-Verona anche su Sky: la programmazione tv

Partiamo con Spezia-Salernitana con Castori che dovrà fare a meno di Ribery e Thiago Motta che si gioca la panchina. Il match, fischio d’inizio alle 15, sarà visibile su DAZN. Stessa programmazione per la partita più attesa del sabato, quella tra la Lazio di Sarri e l’Inter dell’ex biancoceleste Inzaghi. I nerazzurri rinunciano ai cileni Vidal e Sanchez, rientrati nella notte in Italia, mentre per gli argentini Correa e Lautaro Martinez la decisione sarà presa soltanto oggi.

A chiudere il sabato dell’ottava giornata di Serie A Milan-Verona con la squadra di Pioli che si presenta in formazione rimaneggiata viste le tante assenze, l’ultime di Brahim Diaz risultato positivo al Covid. La sfida di ‘San Siro’ potrà essere vista sia su DAZN che su Sky con inizio alle 20.45.

Gli anticipi dell’ottava giornata di Serie A

Spezia-Salernitana ore 15 DAZN

Lazio-Inter ore 18 DAZN

Milan-Verona ore 20.45 DAZN e SKY