La Salernitana va a avanti e poi sprofonda: rimonta dello Spezia

Da pochi minuti è terminato il match tra lo Spezia e la Salernitana con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa che hanno ottenuto tre punti meritati.

La gara stenta a decollare, la prima occasione è per lo Spezia che al 27′ prende la traversa con Salcedo ed è bravissimo Gagliolo a spazzare via il pericolo. Al 30′ ci prova Kechrida con una conclusione che si spegne sul fondo. La Salernitana prende coraggio ed avanza il proprio baricentro.

Al 38′ è bravissimo Provedel a respingere un tiro di Simy a botta sicura. L’ex Crotone si rifà dopo un minuto che sfrutta al meglio una sponda di Obi, saltando l’estremo difensore ligure con un dribbling ed insaccando a porta vuota. La prima frazione di gara si conclude con un contropiede gettato al vento dai granata.

Lo Spezia rimonta la Salernitana nella ripresa

Lo Spezia è bravo ad approfittare ad un errore della Salernitana e pareggia ad inizio ripresa con Strelec. I padroni di casa continuano a spingere, ma è bravo Belec a compiere due grandi parate prima su Nzola e poi su Salcedo. Si rivedeno i granata e Djuric per un soffio non arriva ad impattare il pallone su assist di Simy. La squadra di Thiago Motta ritorna ad essere pericolosa con Kastanos.

Tiro di Maggiore al 71′: respinge in corner Belec. Dopo vari tentativi, lo Spezia va in vantaggio con Kovalengo al 77′. Antiste è pericoloso al 93′ in contropiede, ma i difensori campani respingono la sua conclusione. Al 95′ ci prova Gondo: è bravo Provedel a parare. La gara termina con la gioia dei padroni di casa.

La classifica aggiornata

Napoli 21, Milan 19, Inter 17, Roma 15, Fiorentina 12, Lazio 11, Juventus 11, Atalanta 11, Bologna 11, Empoli 9, Torino 8, Verona 8, Udinese 8, Spezia 7*, Sassuolo 7, Sampdoria 6, Genoa 5, Venezia 5, Salernitana 4*, Cagliari 3

*= una partita in più