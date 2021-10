Juventus-Roma, il big costretto subito al cambio: tegola in vista?

Juventus-Roma termina in largo anticipo per il big: un problema muscolare lo costringe al cambio anticipato, la situazione

Dopo un avvio promettente, la Roma si è dovuta piegare alla rete di Moise Kean. A 16′ minuti dal calcio di inizio, l’ex Paris Saint-Germain ed Everton ha freddato la partenza sprint dei giallorossi, mandando in vantaggio la sua Juventus, in un match tanto complicato quanto importante per ambedue le formazioni.

Una rete che mette in salita la gara dei capitolini, aggravata ulteriormente dall’ennesimo stop fisico di Nicolò Zaniolo (recuperato già in extremis, per la gara dell’Allianz Stadium). Dopo appena venticinque minuti di gioco, il tecnico José Mourinho è dovuto ricorrere ai ripari e sostituire il fantasista della Roma, per un problema muscolare.

Juventus-Roma, infortunio per Zaniolo: le ultime sul giallorosso

Uscito forte in pressione su un avversario bianconero, Nicolò Zaniolo ha avvertito subito un dolore al flessore del ginocchio e si accasciato al suolo, richiamando l’attenzione dello staff medico giallorosso. Dopo essere stato soccorso, l’ex Inter aveva provato a restare in campo per valutare le proprie condizioni e cercare di non abbandonare la partita.

Purtroppo per Mourinho, però, Zaniolo ha chiesto il cambio qualche minuto più tardi, accasciandosi nuovamente e toccandosi la zona dolorante. Al suo posto, il tecnico portoghese ha gettato nella mischia Stephan El Shaarawy e, adesso, sarà costretto a tenere il fiato sospeso per comprendere meglio le condizioni del suo fantasista.