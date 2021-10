Serie A, ora è ufficiale il cambio in panchina: c’è nuovo allenatore

E’stata fatale per Castori la scofitta di ieri contro lo Spezia. La Salernitana ha annunciato l’ingaggo di Colantuono.

Dopo la sconfitta contro lo Spezia per 2-1 di ieri pomeriggio, la Salernitana ha deciso di esonerare Fabrizio Castori. Al tecnico della storica promozione in Serie A è stato criticato un atteggiamento troppo remissivo della squadra che era passata in vantaggio con la prima rete in maglia granata di Simy.

La Salernitana è scomparsa nella ripresa e si è fatta rimontare dagli uomini di Thiago Motta. I granata sono ultimi in classifica con 4 punti e a 2 punti dalla zona salvezza occupata in questo momento dalla Sampdoria e dal Genoa. In serata è arrivato l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore dei campani.

📄 Stefano Colantuono è il nuovo allenatore della Salernitana 🇱🇻#macteanimo #forzagranata — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) October 17, 2021

La Salernitana ha comunicato l’accordo con Colantuono

A renderlo noto è la stessa Salernitana con un comunicato: “La Salernitana comunica di aver trovato l’intesa con il sig.Stefano Colantuono e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra”. L’ex tecnico dell’Atalanta ritorna alla Salernitana, che era stata proprio la sua ultima squadra allenata, dopo tre anni.

Il club campano è atteso da due scontri salvezza fondametali per il proseguimento del campionato: Empoli e Venezia. Colantuono spera anche di riavere nel proprio organico Ribery che non ha giocato contro lo Spezia per infortunio. I tifosi della Salernitana sperano che con il nuovo allenatore la squadra possa cambiare marcia.