Inter, il clamoroso dato sullo Sheriff che smentisce le parole di Inzaghi

Il clamoroso dato sullo Sheriff che ‘avverte’ l’Inter e smentisce le parole di Simone Inzaghi: la statistica che rende unici i moldavi

“Non sono lì per caso, se sono primi è perché lo sono con merito”: è stato chiaro, ieri, Simone Inzaghi in conferenza stampa. Contro lo Sheriff, la sua Inter non potrà concedersi un solo passo falso. Soprattutto dinanzi ad una formazione che, in queste prime due giornate, ha superato Shaktar e Real Madrid tra lo stupore di tutti.

Tuttavia, per quanto la favola del club moldavo commuova lo sport europeo (in particolare, in questi tempi ancora speranzosi di una SuperLega) c’è un dato che avverte e conforta i nerazzurri, allo stesso tempo.

Lo Sheriff sarà anche primo con merito, ma le statistiche tendono spesso a mostrare la verità. E la verità è che i moldavi sono stati parecchio fortunati.

Inter, lo Sheriff è davvero fortunato: il dato che ‘inchioda’ i moldavi

Per carità, senza nulla togliere allo Sheriff, gli expected goals (xGoals) corrono in aiuto di Simone Inzaghi, smentendone in parte le parole. Col rischio di suonare come dei secchioni, per xGoals si intende la probabilità che un determinato tiro si trasformi in rete, su una scala qualitativa da 0.0 a 1.0: più alta sarà la qualità di un tiro, più alto sarà il valore assegnato.

Ecco, fatta questa premessa, arriviamo al punto: in due partite, lo Sheriff ha prodotto 1.0 xGoals (secondo StatsBomb). Uno solo, su 4 gol segnati. Un dato piuttosto assurdo, considerando che è il penultimo in tutta la Champions League. E che, soprattutto, restituisce l’unicità (e anche un po’ la casualità) delle reti messe a segno contro Shaktar e Real Madrid. Addirittura, al Bernabeu, i moldavi hanno creato solo 0.2 xGoals (contro i 3.3 dei blancos!) stabilendo quasi un record negativo per una squadra poi vittoriosa a fine partita.

Lo Sheriff, dunque, è tra le squadre meno pericolose della competizione. O almeno così raccontano i dati inerenti alla produzione offensiva. Inzaghi e la sua Inter, però, dovranno stare in campana. Proprio per questo. Perché se mai esistesse una statistica che indica il fattore C di una squadra, questa dei moldavi è quanto di più vicina possa esistere.

E contro la cattiva sorte, non c’è sistema difensivo che tenga. Al massimo, qualche scongiuro.