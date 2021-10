Giroud o Ibrahimovic: la decisione di Pioli sul ballottaggio offensivo

Pioli potrebbe ritrovarsi di fronte al ballottaggio offensivo tra Giroud e Ibrahimovic. Chi sceglierà il tecnico rossonero in vista delle prossime gare di campionato e Champions League?

Sorride il Milan pronto a ritrovare Ibrahimovic al 100% della condizione fisica. L’attaccante svedese, dopo le recenti prestazioni contro Verona e Porto, potrebbe partire titolare nella sfida di campionato contro il Bologna. Pioli valuterà il da farsi soprattutto di fronte alla forte concorrenza di Giroud, in gol contro il Verona e pronto a trascinare il reparto offensivo rossonero anche nelle prossime gare.

Il tecnico rossonero ha confermato anche la possibilità di vedere Giroud e Ibrahimovic in campo contemporaneamente, anche se sarà difficile che i due attaccanti, soprattutto in questo fase della stagione, possano formare la coppia offensiva titolare dei rossoneri. Giroud, per il momento, resta in vantaggio su Ibrahimovic, soprattutto a causa delle precarie condizioni fisiche dell’attaccante svedese. Non è escluso, però, che Pioli decida di riaffidare a Ibrahimovic il peso dell’attacco del Milan già dalla prossima 9^ giornata di Serie A.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Giroud o Ibrahimovic: la decisione di Pioli per l’attacco del Milan

Come anticipato, Giroud potrebbe recitare la parte di attaccante titolare nel frattempo che Ibrahimovic riconquisti la sua migliore condizione fisica. Con l’attaccante svedese al 100%, Pioli potrebbe valutare l’ingresso in campo di Giroud sistematicamente nel corso della ripresa, lasciando spazio all’ex Galaxy e PSG dal primo minuto.

LEGGI ANCHE >>> Sky, Mediaset o Amazon? Dove vedere Zenit-Juventus e United-Atalanta

Come rivelato dal tecnico rossonero nei mesi scorsi, una volta stabilito l’equilibrio di squadra, non è escluso che i due attaccanti possano scendere in campo contemporaneamente, magari con Ibrahimovic alle spalle di Giroud.