Sky, Mediaset o Amazon? Dove vedere Zenit-Juventus e United-Atalanta

Di nuovo in campo la Champions League con Zenit-Juventus e Manchester United-Atalanta: dove vederle in diretta tv

Dopo la vittoria dell’Inter e la sconfitta del Milan, tocca a Juventus e Atalanta scendere in campo nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Doppio appuntamento in trasferta per le squadre di Allegri e Gasperini che hanno la possibilità di ipotecare il passaggio del turno. La Juventus si presenta sul campo dello Zenit a punteggio pieno e una vittoria significherebbe mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale, visto che i russi andrebbero a -6.

Importante fare bene anche per i bergamaschi che guidano il girone con quattro punti, uno in più dello stesso United e della sorpresa Young Boys con il Villarreal invece fermo al pareggio conquistato al debutto proprio contro l’Atalanta.

Dove vedere Zenit-Juventus e United-Atalanta

Zenit-Juventus sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime per gli abbonati alla piattaforma. Niente Sky o Mediaset quindi essendo la partita di giornata scelta per essere trasmessa in diretta su Amazon.

Diverso il discorso per Manchester United-Atalanta: la gara dei bergamaschi sarà visibile in diretta su Sky per gli abbonati, così come su Now Tv e anche su Mediaset Infinity. Il fischio d’inizio per entrambe le partite è programmato alle ore 21.

Probabili formazioni Zenit-Juventus e Manchester United-Atalanta

ZENIT (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

Manchester United-Atalanta

United (4-3-3): De Gea; Dalot, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Greenwood, Rashford, Ronaldo. All. Solskjaer

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Lovato, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini