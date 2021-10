Il gioiello del Torino che tutti vogliono non è più Belotti

Gleison Bremer, anni 24, piace a diverse società italiane. Il Torino vorrebbe blindarlo ma il mercato potrebbe cambiare il suo futuro

Ha fermato Osimhen e ci è riuscito, almeno in parte, impedendogli – salvo rari episodi – di rendersi pericoloso. Non è un caso che la rete del nigeriano, decisiva per la vittoria del Napoli, sia arrivata quando non era Gleison Bremer a marcarlo. Il difensore del Torino è uno dei centrali più interessanti del nostro campionato. Sta diventando leader nonostante abbia appena 24 anni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino, tutti vogliono Bremer

Cairo vorrebbe blindarlo, il suo attuale contratto scade nel 2023, ma le sirene del mercato potrebbero cambiare le sorti del suo futuro. Al momento è in corso, da settimane, la trattativa per il suo rinnovo di contratto, ma l’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’ fa sapere che ci sono almeno tre squadre interessante: Milan, Inter e Napoli. Altre potrebbero aggiungersi a breve. Bremer piace a tutti.

LEGGI ANCHE >>> “Col VAR ci sta andando male”: Milan, lo sfogo dopo la sconfitta in Champions

Il centrale brasiliano è un marcatore puro, bravo in anticipo, rapido, tecnico. Col Napoli ha disputato un’ottima gara, non la prima della sua stagione. Proprio gli azzurri lo seguono al pari di Milan e Inter. Tutte le società che hanno bisogno di un difensore veloce e moderno busseranno alla porta di Cairo. Che, intanto, non ha perso le speranze per il rinnovo e anzi spinge per la fumata bianca.