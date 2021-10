Da un bianconero all’altro: la doppia cessione a cui la Juventus dice sì

Il “nuovo” Newcastle si prepara a fare acquisti in Serie A: nel mirino Ramsey e Rabiot della Juventus, che ora attende offerte.

Il primo passo verso la rivoluzione lo ha compiuto ieri, con il divorzio dall’ormai ex allenatore Steve Bruce. Ora, per il “nuovo” Newcastle, il prossimo passo consisterà nell’individuare la nuova guida tecnica: stando a quanto riportato dal ‘Daily Mail’ in pole position ci sarebbe Paulo Fonseca tuttavia resta ancora in piedi l’opzione Antonio Conte (in attesa di una chiamata dal Manchester United). In seguito, partirà l’assalto teso a rafforzare la squadra.

Juventus, Rabiot e Ramsey nel mirino del Newcastle

Il nuovo club, acquistato nelle scorse settimane dal Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita, ha annunciato massicci investimenti nelle prossime sessioni del mercato ed ha messo nel mirino diversi giocatori della Serie A. In particolare, come confermato da ‘Espn’, piacciono molto Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot della Juventus. I loro stipendi (intorno ai 7 milioni) non costituiscono un problema per le casse del Newcastle, che a breve si farà ufficialmente avanti.

La Juventus, nel frattempo, resta in attesa. Il gallese ed il francese, seppur impiegati con costanza dall’allenatore Massimiliano Allegri, sono tutt’altro che incedibili e la loro partenza consentirebbe alla società di piombare su Dusan Vlahovic già a gennaio, in modo tale da bruciare la folta concorrenza. Il serbo, dal canto suo, ha già dato la propria disponibilità a trasferirsi a Torino. Un gioco di incastri, quindi, che può concretizzarsi già nelle prossime settimane.