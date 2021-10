Juventus, McKennie e Kulusevski finanziano il colpo di mercato

La Juventus potrebbe valutare le possibili cessioni di McKennie e Kulusevski nel mercato di gennaio per finanziare alcuni movimenti in entrata, sia in vista dell’imminente sessione, sia in ottica della prossima finestra di mercato estiva

La Juventus è pronta a valutare una nuova linea di mercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero potrebbe anticipare alcune strategie già in vista di gennaio, in modo da anticipare la concorrenza su alcuni obiettivi dettagliati. Allegri potrebbe puntare l’indice su un nuovo centrocampista.

Massima attenzione al profilo di Tchouameni, valutato circa 40 milioni dal Monaco, ma perfettamente in linea con le idee tattiche di Allegri. Il centrocampista francese, per il momento, resta il primo obiettivo del mercato bianconero, soprattutto in vista di gennaio. L’affondo sul mediano del Monaco potrebbe essere finanziato dai sacrifici di McKennie e Kulusevski.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

McKennie e Kulusevski verso la cessione: attenzione al capitolo Vlahovic

Tchouameni, come detto, resta il primo obiettivo di Allegri per il nuovo centrocampo bianconero. Il mediano del Monaco si sposerebbe alla perfezione nel 4-4-2 della Juve e potrebbe completare la linea di centrocampo al fianco di Locatelli.

LEGGI ANCHE >>> Sky, Mediaset o Amazon? Dove vedere Zenit-Juventus e United-Atalanta

Non solo, occhio alla possibile accelerata per Vlahovic. La Juventus potrebbe spingere il piede sull’acceleratore già dal mese di gennaio mettendo sul piatto della bilancia il cartellino di Kulusevski valutato circa 40-45 milioni. La Fiorentina valuterà il da farsi, ma la la Viola, al momento, valuta il centravanti serbo circa 70 milioni di euro. Non è escluso che la Juve decida di completare l’offerta con una contropartita economica da circa 20-25 milioni di euro.