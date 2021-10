Roma, crollo clamoroso a Bodo: il gesto dei giocatori a fine partita

Una brutta figura, quella della Roma contro il Bogo Glimt in Conference League. Gesto importante dei giocatori a fine partita.

Una sconfitta fragorosa, di quelle che lasciano il segno. La Roma esce con la ossa rotte da Bodo, dove i giallorossi sono andati incontro ad un clamoroso 6-1 sul quale ovviamente saranno necessarie delle riflessioni su quello che è stato fatto in campo dai ragazzi di Josè Mourinho. Un insieme di elementi che ovviamente andranno sviscerati dallo stesso allenatore, dal clima rigido di Bodo al campo in erba sintetica, fatto che non hanno aiutato i capitolini.

Resta, comunque, la delusione palpabile per i tifosi. Sui social c’è un clima infuocato, ed anche in Norvegia i supporters che hanno seguito la squadra giallorossa hanno mostrato tutto il loro dissenso contro un risultato umiliante, e che in Europa ovviamente ha un peso specifico, anche se parliamo di Conference League.

Crollo Roma, i giocatori a colloquio con i tifosi a fine partita

Delusione palpabile, come detto, scaturita ovviamente da un risultato troppo difficile da digerire. Una squadra piccola, il Bodo Glimt, che è riuscita a stendere una delle squadre maggiormente favorite per la vittoria finale della Conference League.

Proprio per questo, al triplice fischio, i genitori si sono resi protagonisti di un gesto importante. I giallorossi, infatti, si sono diretti verso il settore ospite dove i tifosi della Roma hanno mostrato tutto il loro dissenso. I ragazzi di Mourinho si sono giustificati, hanno provato a dare le proprie ragioni, ovviamente chiedendo scusa per il pessimo spettacolo. Un gesto importante.