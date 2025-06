Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare

Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere

Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Il tecnico non ha lasciato spazio a interpretazioni: la squadra va potenziata per tornare competitiva. Il dg Comolli e la dirigenza stanno ascoltando… e uno dei nomi caldi è proprio quello di Jadon Sancho.

Sancho, le caratteristiche e cosa può portare alla Juve

Parliamo di un giocatore che fa della velocità e del dribbling le sue armi migliori. Sancho è un’ala che può dare scosse importanti: nel 2017–2021 al Borussia Dortmund ha incantato tutti, dimostrando di poter fare la differenza a ogni tocco. Nonostante una fase “di appannamento” tra Manchester United e Chelsea, resta un talento da 60 gol in 285 partite di club.

Cifre che parlano da sole. Alla Juventus servono proprio exploit imprevedibili, gesti tecnici in grado di sbloccare partite stagnanti. Sancho potrebbe fare la differenza con assist e gol pesanti, portando anche quella mentalità “killer” spesso richiesta nei club top.

Certo, va trovato l’accordo sull’ingaggio (si parla di cifre da capogiro a Manchester), ma la base contrattuale con i Red Devils – circa 25 milioni – è alla portata: un affare plausibile se si lavora bene sull’intesa economica e fiscale.

Sancho in bianconero: arrivo possibile solo con l’addio di Conceicao

Serve però grande chiarezza: Conceicao e Sancho non possono coesistere. Le caratteristiche sono simili – esterni veloci e tecnici – e la coperta è corta. Al momento, l’esterno portoghese, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto da 30 milioni, è ancora nel progetto Juventus.

Ha fatto vedere cose buone, si è inserito bene nello spogliatoio e ha segnato gol decisivi (anche contro Lipsia e Inter). Questo lo rende una risorsa interessante. Ma se l’obiettivo resta Sancho, per fare spazio, sia tattico che economico, deve esserci un’uscita definitiva di Conceicao: la Juventus non può permettersi di tenerli entrambi.

È una sorta di “one in, one out” che dipende anche da come evolveranno le trattative: riscatto portoghese troppo caro? Addio anticipato? Oppure Tudor vira deciso su Sancho, chiedendo nei fatti l’addio del giovane lusitano. È questa la vera condizione per l’affare.

In sostanza, l’affare dipende da una mossa di mercato precisa: prima si chiude con Sancho, poi si gestisce il futuro di Conceicao. Manca solo il via libera finale alla dirigenza, che dovrà valutare bene cifre e strategia tattica.

E tu cosa ne pensi? La Juve troverà davvero il coraggio di liberarsi di Conceicao per fare l’assalto a Sancho? O conviene puntare ancora su quel giovane portoghese che ha già dimostrato di potersela giocare in bianconero? Lascia un commento, sarei curioso di sapere la tua idea!