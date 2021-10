“Scenario catastrofico per Donnarumma”, in Francia sono categorici

Gigio Donnarumma continua a non passarsela benissimo in quel di Parigi. I media francesi parlano di uno “scenario catastrofico”.

Da un passaggio di carriera importante, ad un trasferimento più problematico del previsto. La storia tra Gigio Donnarumma ed il Paris Saint Germain non è cominciata con l’entusiasmo che ci si aspettava, considerando che il club parigino è andato a prendere uno dei migliori portieri del mondo, e fresco campione d’Europa. Eppure, una volta arrivato nella sua nuova realtà, per l’estremo difensore italiano si è palesato un problema ben più grande di quello che ci si poteva aspettare: la presenza in rosa di Keylor Navas.

Se è vero che ci si aspettava che Donnarumma potesse essere titolare fin da subito, è anche vero un periodo di ambientamento sarebbe stato concepibile nell’ordine di qualche partita. Ma, ad oggi, il titolare in casa Psg continua ad essere più Navas che Gigio. Ed è proprio per questo che in Francia (cosi come in Italia) si parla tanto di quello che, a questo punto, potrebbe essere un futuro tutto da scrivere per Donnarumma.

Donnarumma, in Francia sicuri: “Scenario catastrofico”

Si, secondo alcuni anche la permanenza di Donnarumma potrebbe essere concretamente a rischio. Di fatto, soprattutto in Italia, c’è chi ha parlato addirittura di possibile addio in prestito per l’estremo difensore italiano (ne ha parlato il collega Luca Momblano), evidentemente nella speranza di trovare spazio in maniera continuativa, e soprattutto attendere per capire effettivamente cosa il Paris Saint Germain voglia fare con Navas.

“Uno scenario catastrofico!”, scrive oggi ‘Le 10 sport’ in relazione proprio alla possibilità di vedere andar via Donnarumma, a pochi mesi dal suo arrivo a Parigi. Nemmeno il portiere napoletano, evidentemente, si aspettava un risvolto di questo tipo nella sua esperienza parigina, al netto delle dichiarazioni di diverse settimane fa dove si sentiva assolutamente tranquillo. Sono cambiate le carte in tavola? Potremmo scoprirlo davvero a breve.