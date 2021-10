Napoli, Demme non ha dubbi: “Mai visto uno come lui”

Le dichiarazioni di Demme su Osimhen: lo strapotere fisico dell’attaccante del Napoli sta impressionando proprio tutti.

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha rilasciato diverse dichiarazioni nel corso di un’intervista con ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Ha parlato della sfida di Europa League vinta con una grande prestazione contro il Legia Varsavia per 3-0: “Abbiamo giocato molto bene e siamo contenti di aver vinto. Siamo di nuovo in corsa nel gruppo”.

Il centrocampista ha, però, poi parlato anche di cosa significhi essere guidati da Luciano Spalletti e della possibilità di allenarsi con Victor Osimhen. Ecco quali sono state le sue parole in merito a queste due personalità, fino ad ora fondamentali all’interno del club partenopeo.

Napoli, le dichiarazioni di Demme: ecco cos’ha detto su Osimhen

Queste le parole riferite a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ da Diego Demme su Victor Osimhen: “Sta facendo molto bene. Non mi sono mai allenato con uno come lui. Ci dà velocità, tecnica, davanti alla porta fa gol. Ha tutto ciò che serve a un grande attaccante, non ne ho mai visto uno come lui“.

Ha poi parlato di Luciano Spalletti e della sfida che contrapporrà il Napoli alla Roma, partita prevista per domenica 24 ottobre alle ore 18:00: “Spalletti ci dà fiducia e con lui prepariamo molto bene le partite. Vede cose che non vedono tanti allenatori, dettagli che fanno la differenza. Vogliamo continuare il nostro percorso. La Roma? Ieri ha perso 6-1, ma è diverso perché hanno cambiato tanti calciatori. In campionato è un’altra partita e vorremmo vincere anche questa“.