Bonucci, che stoccata da Materazzi: “Ha detto una ca…”

L’ex interista, Marco Materazzi, ha risposto alle parole di Leonardo Bonucci della Juventus, il quale si era espresso sull’ultimo scudetto dei nerazzurri.

Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ è intervenuto Marco Materazzi, ex calciatore, il quale ha fatto da apripista alla sfida tra l‘Inter e la Juventus con commenti che non hanno risparmiato praticamente nessuno dei giocatori più in vista delle due formazioni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Materazzi contro Bonucci: “Ha detto una ca***ta”

Ad esempio, l’ex giocatore si è rivolto a Leonardo Bonucci. In merito allo scudetto vinto dai nerazzurri durante l’ultima stagione il difensore della Juventus ha avuto da ridere. Ai microfoni di ‘Prime Video’, infatti, ha sottolineato che la vittoria della squadra di Conte è arrivata soltanto a causa del passo indietro fatto dai bianconeri, in un anno che si è poi rivelato di transizione: “L’anno scorso abbiamo vinto due trofei e non lo scudetto, soprattutto per demeriti nostri piano che per i meriti di chi ha poi vinto”.

LEGGI ANCHE >>> Mourinho, non ti abbiamo capito. Solo Ibanez vale più di tutto il Bodo Glimt

Materazzi ha colto quindi l’occasione al volo per rispondere a Bonucci: “Ha detto una ca***ta. Ormai, essendo della Juventus, parla con quello stile. Ma anche io avrei potuto fare lo stesso errore. Loro hanno meritato i complimenti per le vittorie che ora vanno fatti all’Inter. Chi dice che saper perdere è più difficile che saper vincere è Andrea Agnelli, non Massimo Moratti o Steven Zhang”.