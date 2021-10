“Non vi vergognate?”: il duro sfogo di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio

Cristiano Ronaldo nell’intervallo contro l’Atalanta, sullo 0-2, nello spogliatoio si è fatto sentire, duro lo sfogo con i suoi compagni.

“Ma non vi vergognate?”, così Cristiano Ronaldo si è espresso negli spogliatoi all’intervallo contro l’Atalanta, quando lo United perdeva 2-0. L’ha rilevato il “Sun” raccontando così la leadership del talento portoghese nel gruppo.

“Il Manchester United non può giocare così davanti ai propri tifosi. Dobbiamo vincere la partita, altrimenti rischiamo di non passare il turno in Champions League”, lo sfogo di Ronaldo supportato dal suo connazionale Bruno Fernandes.

Il centrocampista, decisivo nell’assist per il gol di Rashford che ha iniziato la rimonta, ha detto a Solskjaer che lo United aveva bisogno di più profondità, c’era qualcosa da cambiare.

Un segnale del rapporto complicato con l’allenatore ma Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes sono convinti nel sostenere Solskjaer nonostante non condividano tutte le sue scelte.

La sfida contro il Liverpool è già decisiva

Il Manchester United nelle ultime tre gare di Premier League ha portato a casa un solo punto, in questo contesto il big-match contro il Liverpool di domani è già decisivo.

Salah e compagni, se dovessero battere i Red Devils, si porterebbero a +7 e lo United rischierebbe anche di andare a -8 dal Chelsea.

È un momento decisivo della stagione, non è un mistero che Cristiano Ronaldo voglia Zidane in panchina ma sta supportando Solskjaer in campo, nello spogliatoio e anche nelle interviste.

“Lo United ha comprato me, Varane e Sancho, le modifiche hanno bisogno di tempo, siamo in una fase d’adattamento”, ha spiegato Cr7 tracciando anche le linee-guida per migliorare.

“Ognuno deve essere consapevole del proprio ruolo, il mio è quello di segnare. Se tutti la pensano così, sacrificandosi per la squadra, miglioreremo. Dobbiamo ricordarci che tutto è possibile”, ha dichiarato Cristiano Ronaldo.

La leadership di Cr7 non è una novità, alla Juventus non è mai decollata pienamente ma altrove la conosco bene, sia a Madrid che proprio a Manchester. Dalle parti dell’Old Trafford è nato il mito di Cristiano Ronaldo che ci tiene a difenderlo essendo tornato allo United.