Juve, senti Tudor: “Una cag… anche il bianconero l’ha fatta”

Tudor è intervenuto in conferenza stampa per il match previsto tra Hellas Verona e Lazio: ecco il perché del riferimento al bianconero.

L’Hellas Verona sarà domani impegnato in casa propria, alle ore 15:00, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Igor Tudor, nel corso della conferenza stampa, ha rilasciato diverse dichiarazioni sui propri giocatori e sulle condizioni generali della propria squadra. Quando ha fatto riferimento a Gunter, difensore centrale dell’Hellas, e all’autogol che gli è stato assegnato contro il Milan, ha rilasciato parole inaspettate. Il riferimento a De Ligt, infatti, non era certamente previsto.

Verona, il pensiero di Tudor su Gunter e il riferimento scherzoso a De Ligt

Tudor ha voluto stemperare quanto successo a Gunter contro il Milan, quando il giocatore è stato sfortunatamente autore della terza rete assegnata ai rossoneri contro il suo Verona. Il tecnico ha voluto ‘prendere le parti’ del suo difensore centrale, reduce da ottime prestazioni dimostrate fino ad ora, e l’ha perciò scherzosamente paragonato al centrale bianconero.

Ecco quindi le sue parole: “Io metto Gunter tra i tre giocatori più importanti del Verona. Per me è un giocatore forte. Se vogliamo vedere una cagatina, o l’altra, va bene: le ha fatte anche De Ligt l’anno scorso, che per me è il difensore più forte al mondo. Poi vorrei vedere altri giocare uomo contro uomo per tutta la partita come fa lui. Domani ci sarà, e sono contento“.