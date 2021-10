Spalletti snobba Mbappé: il paragone che fa gongolare Osimhen

Spalletti ha presentato la gara di domani contro la Roma in conferenza stampa. Il tecnico si è soffermato anche su Osimhen.

Il Napoli ha iniziato come meglio non poteva la stagione: primato in campionato a punteggio pieno dopo le prime otto giornate. Dopo il successo di giovedì contro il Legia Varsavia anche il discorso Europa League si è ‘raddrizzato’, dove gli azzurri sono secondi, insieme al Leicester, in classifica a due punti dai polacchi che sono primi.

Per la squadra partenopea il match di domani contro la Roma sarà molto difficile, visto sia la forza della squadra giallorossa che la voglia degli uomini di Mourinho di rifarsi dopo la cocente sconfitta contro il Bodo/Glimt in Conference League. Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

Spalletti come Sabatini: “Sceglierei Osimhen e non Mbappé”

“Sabatini ha detto che sceglierebbe Osimhen e non Mbappé? Io condivido sempre il pensiero di Walter. Cosa può dare Osimhen? Abbiamo visto contro il Legia Varsavia cosa può dare Victor durante una gara. La partita di domani sarà difficilissima. La Roma è una delle sette pretendenti alla qualificazione in Champions League“.

Spalletti ha poi continuato il suo intervento: “Oltre alle gare, noi consumiamo il tempo in allenamento ed è lì che si vede il comportamento dei calciatori. Tutti danno dei segnali positivi, anche chi gioca meno. Tutti i calciatori che hanno rilasciato delle dichiarazioni hanno fatto riferimento al comportamento della squadra ed è un altro segnale importante”.