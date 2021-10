Il gol di Pinamonti non va giù al portiere della Salernitana: la folle reazione

Pinamonti è stato autore di una doppietta contro la Salernitana, ma è stato anche protagonista di una polemica con Belec.

Da pochi minuti è finita la gara tra la Salernitana ed Empoli con il risultato di 2-4 a favore dei toscani. Partite dalle due facce, visto che il primo tempo è terminato 0-4 per i toscani che hanno sofferto il ritorno della squadra di Colantuono nella ripresa. Djuric nei minuti di recupero ha sfiorato il terzo gol.

La prima rete, dopo appena due minuti, dell’Empoli è stata siglata da Pinamonti che ha poi realizzato un altro gol su rigore nei minuti finali del primo tempo. Proprio il rigore del 4-0 battuto dall’ex giocatore dell’Inter ha scatenato varie polemiche sia tra gli spalti dell‘Arechi che tra i calciatori della Salernitana.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Polemiche tra Belec e Pinamonti dopo il cucchiaio dell’attaccante

Pinamonti ha battuto il calcio di rigore, facendo il cucchiaio e battendo Belec. Il portiere granata non l’ha presa benissimo e si è subito rialzato per rincorrere l’attaccante. Le polemiche sono continuate anche dopo il termine del primo tempo. A spiegare l’accaduto è lo stesso giocatore dell’Empoli a fine partita a ‘DAZN’:

LEGGI ANCHE >>> La Salernitana prova il miracolo, ma l’Empoli cala il poker

“Polemica con Belec? Mi è venuto incontro dopo il rigore. Sinceramente? Non sapevo dove battere il rigore e l’ho calciato così. Non voleva essere un gesto provocatorio il mio. A fine gara gli sono andato vicino per chiedergli scusa, ma lui non mi ha dato la mano. Capisco il momento, visto la sconfitta in un match così importante”.