La Salernitana prova il miracolo, ma l’Empoli cala il poker

Dopo un primo tempo disastroso, la Salernitana ha fatto soffrire l’Empoli che a fine primo tempo vinceva 0-4.

Pronti, via e l’Empoli passa in vantaggio già al 2′ con Pinamonti. Inizio a dir poco traumatico per Colantuono sulla panchina della Salernitana. Infatti, l’Empoli sigla il secondo ed il terzo al gol all’11′ ed al 13′: prima con Cutrone, poi l’autogol di Strandberg. Al 23′ c’è un segnale di vista della Salernitana con un tiro di Gondo parato da Vicario.

Al 44′ Doveri, dopo aver rivisto l’azione, assegna un rigore all‘Empoli che viene realzzato da Pinamonti con il cucchiaio. A fine primo tempo c’è stata un po’ di tensione tra i giocatori della Salernitana e proprio Pinamonti. Con l’inizio della ripresa, Colantuono cambia modulo.

La Salernitana la riapre nella ripresa, ma i tre punti vanno all’Empoli

Al 48′ Ribery serve Ranieri che sottoporta non sbaglia e segna il gol dell‘1-4. I granata sono un’altra squadra e segnano il secondo gol grazie all’autore rete di Ismajili al 56′ dopo una carambola sulla linea di porta. C’è il forcing dei padroni di casa che recano più di qualche pericolo in area toscana con dei tiri-cross che spaventano Vicario.

La Salernitana crede nel miracolo ed al 91′ sfiora il terzo gol con un colpo di testa di Djuric che sbatte sulla linea dopo una gran parata di Vicario. Tre punti per l’Empoli che comunque dovrà riflettere su come ha giocato la ripresa, mentre per Colantuono c’è molto lavoro da fare.

La classifica aggiornata

Napoli 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio 14, Atalanta 14, Juventus 14, Bologna 12, Fiorentina 12, Empoli 12*, Torino 11*, Udinese 9, Sampdoria 9*, Verona 8, Sassuolo 8, Venezia 8, Spezia 7*, Cagliari 6, Genoa 6*, Salernitana 4*.

*= una partita in più