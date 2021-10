Atalanta, che beffa: l’Udinese esulta grazie a un errore del colpo nerazzurro

L’Udinese è riuscita a pareggiare nei minuti di recupero grazie a Beto. L’Atalanta era passata in vantaggio con Malinkovski.

Al 22′ l’Udinese colpisce il palo con una spaccata di Molina su un tiro-cross di Beto. Al 35′ Molina ci prova ancora, ma il suo tiro termina a lato. Ilicic colpisce il palo su assist di Zapata al 39′. L’Atalanta cerca la rete del vantaggio, ma il primo tempo si conclude con il risultato di 0-0.

Atalanta-Udinese, succede tutto nella ripresa: Beto risponde a Malinovski

La ripresa inizia, minuto 48, con un tiro a giro di Ilicic di sinistro che termina di poco fuori. Al 56′ l’Atalanta passa in vantaggio grazie alla conclusione dalla distanza di Malinovski. I padroni di casa controllano bene la gara, dove l’Udinese non riesce più ad essere pericolosa come nel primo tempo.

Al 78′ c’è un altro tiro di Malinkovski che viene parato da Silvestri con i pugni. Al 90′ l’Udinese sfiora il vantaggio, ma è bravissimo Musso a parare su un intervento di Lovato che voleva anticipare Beto. Dopo una polemica con l’arbitro, Gasperini viene espulso. Al 94′ i bianconeri pareggiano con Beto, sua azione da calcio d’angolo, che anticipa Musso.

La Classifica aggiornata

Milan 25*, Napoli 24, Inter 17, Roma 15, Atalanta 15* Lazio 14, Juventus 14, Bologna 12*, Fiorentina 12, Empoli 12*, Torino 11*, Sassuolo 11*, Udinese 10*, Sampdoria 9*, Verona 8, Venezia 8*, Spezia 7*, Cagliari 6, Genoa 6*, Salernitana 4*.

*= una partita in più