Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Allo stadio Olimpico scendono in campo Roma e Napoli.

Il big match di questa domenica di Serie A si gioca allo stadio Olimpico, dove la capitale ospiterà uno dei match più affascinanti dell’anno. Il derby del Sole, che ritrova quest’anno grande importanza anche in termini di classifica. Di fatto uno scontro diretto tra due squadre che ambiscono a raggiungere uno dei primi quattro posti della classifica.

La Roma di Mourinho arriva dalla pesante sconfitta patita in Conference League contro il Bodo Glimt. Una brutta figura, che ha mandato su tutte le furie la piazza giallorossa. Proprio questo la scelta dell’allenatore portoghese è stata molto forte: in tribuna larga parte di quelli che sono stati i giocatori protagonisti in ambito europeo.

Dall’altra parte il Napoli alla ricerca di punti utili per tornare in cima alla classifica. In questo momento c’è il Milan, ma Spalletti ha come obiettivo proprio quello di strappare lo scettro di prima della classe ai ragazzi di Pioli. Ecco perchè la partita dell’Olimpico assume una forma ancora più determinante per tutta la classifica.

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.