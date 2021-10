Ennesima disavventura per DAZN: quella di oggi non si era mai vista

Ancora problemi nella diretta di ‘DAZN’: questa volta gli abbonati hanno assistito a Verona-Lazio senza audio per diversi minuti.

Le telecamere di ‘DAZN’ stanno attualmente trasmettendo in diretta due match per questa nona giornata di Serie A. Da un lato si può assistere a Verona-Lazio, dall’altro a Fiorentina-Cagliari. Proprio nella gara che sta contrapponendo la squadra di Tudor a quella di Sarri, c’è stata l’ennesima disavventura della piattaforma streaming a cui è stata affidata l’esclusiva per il campionato italiano di massima serie. Ecco allora cos’è successo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Disavventura DAZN, Verona-Lazio senza audio per diversi minuti

Sono ricominciati i secondi tempi di Verona-Lazio e di Fiorentina-Cagliari. Per circa dieci minuti, all’inizio della ripresa, però, dal Bentegodi sono arrivate sì le immagini, insieme ai rumori dei tifosi allo stadio, ma non l’audio del commento da parte dei telecronisti. La voce dei commentatori è infatti letteralmente scomparsa, complice un problema di natura tecnica.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic, è guerra: in campo il ‘castigo’ della Fiorentina

Dopo diversi minuti, quindi, ‘DAZN’ ha cercato di rimediare a ciò che stava in quel momento accadendo ed è perciò apparso il seguente messaggio: “Ci scusiamo per il problema tecnico, stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio“. Repentine sono state, anche stavolta, le critiche da parte dei tifosi e degli abbonati.