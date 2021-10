Milan, comunicato ufficiale: esultano i tifosi rossoneri e non solo

Attraverso un comunicato il Milan ha annunciato la negatività al Covid del terzino francese Theo Hernandez. Buone notizie per Pioli.

La vittoria in trasferta a Bologna ha riportato in vetta alla classifica (in attesa del Napoli) il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero ha vinto soffrendo 4 a 2 nonostante le numerose assenze che da settimane ormai incombono sulla squadra e negli ultimi minuti è arrivata una nuova buona notizia.

Il Milan ha rilasciato un comunicato ufficiale dove annuncia la negatività al Covid-19 del terzino sinistro Theo Hernandez. Il giocatore torna cosi a disposizione in vista dei prossimi impegni di campionato. I rossoneri restano in attesa invece per Brahim Diaz che avrà il tampone nei prossimi giorni.

Milan, esultano i tifosi e non solo il comunicato

Ecco il comunicato del club apparso sul proprio sito ufficiale solo pochi minuti fa: “AC Milan comunica che Theo Hernandez è risultato negativo al Covid-19”. Il giocatore torna cosi a disposizione di Pioli e non solo.

Theo Hernandez torna a disposizione per la prossima sfida dei rossoneri, l’impegno casalingo che martedi sera vedrà il Milan opposto al Torino di Ivan Juric. Theo Hernandez torna a disposizione anche per i milioni di ‘Fantallenatori’ (per il noto gioco Fantacalcio) che potranno cosi contare su uno dei migliori difensori del nostro campionato.