“Niente soldi”: il gran rifiuto dei tifosi della Roma compare in Curva

La Curva della Roma manda un chiaro messaggio alla società e alla squadra: “Non ha prezzo il nostro amore”.

I tifosi della Roma rispondono all’idea della società giallorossa di risarcire chi ha seguito la squadra in Norvegia per la sfida contro il Bodo/Glimt. Poco prima dell’inizio di Roma-Napoli, le telecamere di ‘DAZN’ hanno colto tra i tifosi uno striscione con una frase contenente un chiaro messaggio indirizzato alla squadra e all’intero club. Il risarcimento che la Curva ‘pretende’ non è monetario, ma deve provenire dal campo con vittorie e bel calcio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma-Napoli, spunta il messaggio della Curva giallorossa diretto alla squadra

È in corso in questi minuti il primo tempo di gioco tra Roma e Napoli. La squadra di Mourinho è in cerca di riscatto dopo le pesanti sconfitte subite con la Juventus e il Bodo/Glimt. In Curva sud è spuntato un chiaro messaggio dei tifosi diretto al club e ai giocatori: “Non ha prezzo il nostro amore il risarcimento lo vogliamo dal campo fino a fine stagione“.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, Sarri non libera la squadra dopo il crollo: “Chiusi nello spogliatoio”

I tifosi della Roma, dunque, non vogliono un risarcimento di tipo economico per la trasferta affrontata in Norvegia. Il risarcimento lo vogliono appunto sul campo, grazie a prestazioni giocate dai propri giocatori con l’obiettivo di agguantare la vittoria e di migliorarsi partita dopo partita.