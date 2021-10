Lazio, Sarri non libera la squadra dopo il crollo: “Chiusi nello spogliatoio”

Maurizio Sarri non ha digerito la sconfitta di Verona. Nel post partita il racconto di un momento teso dopo la gara del Bentegodi.

Una sconfitta pesante, che ovviamente farà riflettere tutto l’ambiente. Maurizio Sarri non deve aver ben digerito il risultato del Bentegodi, che ha visto la sua squadra soccombere sotto i colpi di un Verona estremamente sul pezzo, ma soprattutto un Giovanni Simeone che in grande spolvero. Quattro gol firmati nell’arco di 90′ minuti, una prestazione da urlo che ha permesso all’attaccante di entrare nella storia del Verona.

Se da una parte si esulta per la grande prestazione del cholito, dall’altra c’è un tema aperto che riguarda proprio la prestazione della Lazio. Una sconfitta pesante, che arriva in un momento ancor più complesso, dove la Lazio aveva bisogno di ritrovare certezze soprattutto sul campo.

Lazio, Sarri non libera la squadra: lungo colloquio negli spogliatoi

Come detto, l’allenatore della Lazio avrà tanto di cui parlare anche in vista del prossimo match. Un elemento, quest’ultimo, che si evince da un post partita che sembra essere particolarmente teso in casa biancoceleste. La partita del Bentegodi, quando siamo alle 17.55, è terminata da quasi un’ora e Sarri è ancora chiuso negli spogliatoi.

Un momento delicato, quello in casa capitolina, sul quale evidentemente l’ex allenatore di Juventus e Napoli vuol fare chiarezza fin da subito. Squadra a colloquio con il suo allenatore per un periodo di tempo lunghissimo, e di fatto le televisioni lo hanno anche aspettato senza riuscire a parlare con lui per la classica intervista post partita, almeno non in presa diretta.