“Sto ancora aspettando”: l’insolita richiesta al bianconero

Il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali ha svelato un retroscena riguardo il trasferimento in bianconero di Locatelli.

Dopo una estenuante trattativa quest’estate la Juventus ha acquistato il centrocampista ormai ex Sassuolo e campione d’Europa Manuel Locatelli. Il club bianconero ha cosi avuto il rinforzo richiesto da Allegri a centrocampo e già nelle prime uscite in bianconero il calciatore ha ben figurato.

Le modalità di trasferimento di Locatelli alla Juventus hanno generato diverse polemiche nel mondo social e l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato della trattativa ai microfoni di Tuttosport.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Carnevali parla del passaggio in bianconero di Locatelli

Tornando alla vicenda Locatelli Carnevali ha commentato: “E’ stata la trattativa più lunga, ma non la più difficile visto che per me la più complicata è stata la cessione di Acerbi alla Lazio di Claudio Lotito”.

LEGGI ANCHE >>> Maradona Cup, la versione del Napoli: perchè per gli azzurri era impossibile

Carnevali ha continuato rivelando anche un curioso retroscena: “La Juventus ha fatto uno sforzo importante per accontentare le nostre richieste e la trattativa si è conclusa con tutti noi contenti. Tra l’altro quando ho comunicato a Manuel che avevamo raggiunto un accordo lui mi ha detto che mi offriva una cena. Quindi mi deve ancora una cena…”