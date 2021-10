Alle 18.30 spazio a ben due anticipi di questo martedì di Serie A. Scendono in campo anche Venezia e Salernitana.

Tre punti in palio che possono già da adesso riscrivere le sorti della classifica. Venezia e Salernitana sono consapevoli dell’importanza di un impegno che può già adesso cambiare gli equilibri di classifica. Due squadre che lotteranno fino alla fine per rimanere nella massima serie, e proprio per questo serve fin da subito mettere punti in cascina.

I veneti, dal canto loro, stanno provando a mettersi in carreggiata. Al netto dell’ultima sconfitta, la squadra ha conquistato ben cinque punti in tre partite nelle uscite precedenti, un bottino che ha lasciato ben sperare tutto l’ambiente e sul quale bisognerà continuare a lavorare.

Dall’altra c’è il fanalino di coda Salernitana, che ha provato a dare la sterzata con il cambio allenatore. Fuori Fabrizio Castori, dentro Stefano Colantuono, nella speranza che possa arrivare uno scossone visibile anche sul terreno di gioco.

Venezia-Salernitana, le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Busio, Crnigoj; Aramu; Okereke, Forte. Allenatore: Zanetti.

