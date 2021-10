Italia, notizia pessima per Mancini: perso un titolare per la sfida decisiva

Pessime notizie per l’Italia di Roberto Mancini, in vista del prossimo impegno decisivo contro la Svizzera: out il big per un mese

Non sarà un dentro o fuori, ma di qualcosa di molto vicino ad un’ipoteca sulla qualificazione ai prossimi Mondiale di Qatar 2022. Il 12 novembre, l’Italia di Roberto Mancini sa bene che contro la Svizzera bisognerà vincere per portare a casa tre punti che legittimerebbe il primo posto degli azzurri nel Gruppo C. E che, soprattutto, allontanerebbe eventuali spauracchi di classifica o, addirittura, di qualificazione.

Durante l’ultima sosta, però, la Nazionale di Mancini ha sofferto tante assenze e tanti forfait. Gli infortuni hanno trivellato la rosa italiana prima della Final-Four di Nations League, pregiudicando le rotazioni del commissario tecnico nostrano, incappato nella prima sconfitta (quella contro la Spagna) della sua gestione. E adesso, sa già che dovrà fare a meno di un big, in vista della sfida alla Svizzera, come Marco Verratti.

Italia, si ferma Verratti: il centrocampista sarà out per un mese

“In seguito a un colpo all’anca sinistra subito durante l’ultima partita, Marco Verratti ha riportato una profonda lesione dei muscoli obliqui. Si prevede un’indisponibilità di 4 settimane a seconda dell’evoluzione dell’infortunio”: così il report medico del Paris Saint-Germain riporta le condizioni (malmesse) del centrocampista italiano.

L’ex Pescara era uscito anzitempo nel corso de ‘Le Classique’ tra PSG e OM e, adesso, sarà costretto a restare fermo ai box per quasi un mese. Un forfait importante per l’Italia e per Roberto Mancini, che dovranno rinunciare al volante della propria Nazionale per la sfida decisiva contro la Svizzera.