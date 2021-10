“Non ha senso”: Jorginho ha una certezza sul Pallone d’Oro

Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, ha parlato del Pallone d’Oro e di un episodio simpatico con Tuchel protagonista.

Orgoglio italiano e 2021 sportivo da sogno. Il centrocampista Jorginho è in lizza per il Pallone d’Oro e la vittoria di Champions League ed Europei potrebbe avergli dato lo slancio necessario per trionfare. “Da bambino non avrei mai pensato di arrivare così lontano, ma l’ho sempre sognato”, ha raccontato il giocatore in occasione di un’intervista concessa a ‘SKY Sport’.

Jorginho sul Pallone d’Oro e la scaramanzia di Tuchel per il Chelsea

“Non so nulla, non so chi sia il favorito ma se smetti di sognare, allora non ha senso giocare a calcio. Sono felice di dare orgoglio alla mia famiglia. E un altro sogno potrebbe realizzarsi nell’inverno del 2022″, comincia a parlare Jorginho, riferendosi ai Mondiali di Qatar, per i quali sente che l’Italia possa realmente dire la sua e candidarsi per il titolo.

Forse sarà necessario qualche rito scaramantico come quello osservato da Tuchel e che ha portato i Blues a vincere il più importante trofeo continentale: “Qualcuno gli aveva regalato le scarpe e gli aveva chiesto di indossarle in finale di Champions League, ma a lui non piacevano. Allora nello spogliatoio prima della finale ci ha detto: “Io devo usare queste scarpe per voi, perché ho dato la mia parola. Non so quanti milioni di persone mi dovranno vedere con queste scarpe, almeno cercate di vincere così ne è valsa la pena”.