Donnarumma è in buona compagnia: altro caso assurdo al PSG

Doppio stop per il PSG. Infortunio per Verratti, che si ferma un mese, e ritarda il rientro anche Sergio Ramos.

Sembra andare tutto a gonfie vele per il PSG. La squadra francese è in vetta alla classifica di Ligue 1 e lo stesso accade nel gruppo di Champions League, nel quale ha conseguito due vittorie e un pareggio. Tuttavia il gruppo gestito da Mauricio Pochettino non è esente da situazioni poco chiare e complicate.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Sergio Ramos ancora fermo per infortunio. Stop anche per Verratti

Il caso, che coinvolge da vicino l’Italia, è quello relativo a Gigio Donnarumma. Il portiere sembrava essere stato sottratto al Milan per affermarsi ambiziosamente con la squadra parigina, ma in realtà Keylor Navas non è stato spodestato e continua a essere il riferimento centrale. Poche chance fino al momento per il giovane portiere, laureatosi campione d’Europa in estate.

LEGGI ANCHE >>> “Non ha senso”: Jorginho ha una certezza sul Pallone d’Oro

Poi c’è Sergio Ramos. È stato il primo acquisto del PSG in estate, ma non si è mai visto. Il difensore è fermo da luglio per un problema al polpaccio. I tempi di recuperano era previsto terminassero la scorsa settimana per tornare a disposizione in questi giorni, ma l’ex Real Madrid accusa ancora problemi al soleo. Il bollettino medico del club indica che Sergio Ramos non sarà a disposizione né contro il Lille né contro il Leipzig. Probabilmente sarà la prossima settimana quando finalmente potrà allenarsi col gruppo. Infine, fuori per quattro settimane Marco Verratti per una lesione al fianco.