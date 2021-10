Sky o Dazn? Dove vedere Milan-Torino e gli anticipi 10a giornata

Turno infrasettimanale di Serie A: dove vedere Milan-Torino e gli altri anticipi della decima giornata del massimo campionato

Non conosce sosta la Serie A che scende nuovamente in campo da oggi per il turno infrasettimanale. Decima giornata del massimo campionato che si apre con tre anticipi: nel pomeriggio derby ligure Spezia-Genoa e sfida salvezza tra Venezia e Salernitana, mentre alle 20.45 spazio al Milan capolista contro il Torino di Juric.

I rossoneri, reduci dal successo di Bologna, hanno approfittato del pareggio del Napoli a Roma per agguantare gli azzurri al primo posto in classifica con sette punti sull’Inter, prima inseguitrice. La sfida tra la squadra di Pioli e i granata sarà trasmessa in diretta su DAZN per gli abbonati con inizio alle 20.45. Prima toccherà a Thiago Motta e al suo Spezia ospitare il Genoa in crisi di risultati: la panchina di Ballardini è a rischio e una sconfitta potrebbe aprire all’esonero. La partita sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky. Infine, match salvezza a Venezia: gli uomini di Zanetti vanno a caccia di punti d’oro contro una Salernitana reduce dai quattro gol incassati contro l’Empoli in casa. In questo caso, sarà DAZN a offrire i 90 minuti di gioco in diretta.

Milan-Torino e gli anticipi della 10a giornata: dove vederli, Sky o DAZN?

Questa la programmazione degli anticipi della decima giornata di Serie A che verrà completata poi con le gare di mercoledì e il posticipo tra Napoli e Bologna giovedì sera.

Probabili formazioni

Spezia-Genoa

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Verde, Salcedo, Gyasi; Nzola.

GENOA (4-4-2): Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Criscito, Fares; Kallon, Rovella, Galdames, Sturaro; Destro, Caicedo.

Venezia-Salernitana

VENEZIA (4-4-2): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Peretz; Kiyine, Forte, Okereke.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Jaroszynski, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Simy, Bonazzoli.

Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti.