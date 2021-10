Barcellona, il disastro è senza fine: arriva un’altra umiliazione

Ancora un brutta sconfitta per il Barcellona nella Liga spagnola: Falcao punisce i blaugrana, Koeman sempre più in bilico.

Il Barcellona cade in casa del Rayo Vallecano, che sale così in quinta posizione nella classifica della Liga spagnola con 19 punti. Il Barça, invece, resta al nono posto, ferma ai suoi 15 punti. L’unico gol della gara è stato segnato al 30′ da Radamel Falcao, su assist di Oscar Trejo. I balugrana, come se non bastasse, al 72′ hanno avuto la possibilità di riportare la partita almeno in parità ma Memphis Depay, dal dischetto, fallisce l’occasione e sbaglia il rigore che gli era stato assegnato.

Barcellona, brutto ko contro il Rayo Vallecano: sempre più in bilico la panchina di Koeman

Aria di crisi che non sembra voler passare in casa del Barcellona. Falcao spegne ogni speranza e regala al suo Rayo Vallecano una vittoria importantissima. Il Barça fallisce l’occasione di agguantare almeno un pareggio su rigore con Depay.

Il Real Madrid ora potrebbe prendere la rincorsa e volare addirittura a più otto punti, in caso di vittoria contro l’Osasuna in classifica sui suoi eterni rivali. Il Rayo ottiene il suo quinto successo di seguito in casa e mette ancor di più sotto i riflettori Koeman. La panchina del tecnico dei blaugrana è sempre più in bilico.