Donnarumma può sorridere: l’ultima indiscrezione dalla Francia

Finalmente in arrivo buone notizie. In vista della prossima sfida del Paris Saint Germain contro il Lille, Donnarumma può sorridere.

Per Gigio Donnarumma non si può dire che le ultime siano state settimane particolarmente tranquille. L’esperienza a Parigi continua ad avere dei connotati molto complessi per il portiere italiano, alla ricerca di una dimensione ben strutturata all’interno della sua nuova squadra. La verità è che Keylor Navas resta, ad oggi, quello che più si avvicina alla sembianze di un portiere titolare, con Gigio costretto a rimanere alla finestra nella speranza di poter strappare la prima occasione disponibile.

In Francia c’è un gran chiacchiericcio sulla situazione tra i pali del Paris Saint Germain, con molto che sostengono la legittimità della presenza di Navas tra i pali. Altri, invece, vorrebbero un cambiamento concreto, con Donnarumma piazzato saldamento a difesa della porta parigina. Servirà ancora del tempo prima di capire le intenzioni di Pochettino per il futuro a lunga gittata, ma qualcosa potrebbe cambiare già durante la prossima partita.

Donnarumma, stavolta le indiscrezioni pre partita sono positive

Come detto, Gigio resta pronto a cogliere qualsiasi tipo di occasione gli si presenterà per dimostrare ancora una volta a Pochettino (ovemai ce ne fosse bisogno) che lui merita la maglia da titolare. E se la delusione palpabile delle ultime uscite ha lasciato l’amaro in bocca all’ex portiere del Milan, nelle ultime ore sono arrivate buone notizie.

Per Donnarumma, infatti, sembra sia pronta a palesarsi l’occasione giusta per tornare nuovamente titolare. La stampa francese in queste ore ha indicato il portiere italiano come papabile titolare per la prossima sfida che vedrà i parigini affrontare il Lille. Un match importante, soprattutto dopo il pareggio contro il Marsiglia. La squadra di Pochettino dovrà dimostrare di potersi rialzare prontamente, e per questo l’allenatore pare voglia affidarsi al portiere campione d’Europa.