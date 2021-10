Donnarumma, notte da brividi: Messi esce e Icardi sbaglia, poi la rimonta

Notte da brividi per il PSG di Donnarumma: Messi esce all’intervallo e Icardi spreca, poi la rimonta firmata Di Maria

Con sofferenza ed un pizzico di fortuna, il Paris Saint-Germain torna alla vittoria e supera 2-1 il Lille campione in carica. Senza Mbappé e Verratti infortunati e senza Hakimi squalificato, Pochettino recupera in tempo almeno Messi, seppur autore di un primo tempo ampiamente sotto la sufficienza. Un giudizio, in realtà, applicabile a tutto l’undici parigino, dominato e quasi schernito dai biancorossi, nei primi 45′ di gioco.

E infatti, dopo diverse occasioni sprecate (complice anche qualche buona parata di Donnarumma), il Lille passa e al 31′ ammutolisce il Parco dei Principi con la rete di David. Una doccia fredda per il PSG, tramortito e quasi incapace di scuotersi per trovare la via della porta avversaria. E all’intervallo, addirittura, gli uomini di Pochettino raccolgono un solo tiro verso lo specchio del Lille.

Icardi subentra a Messi, il PSG di Donnarumma rimonta e la vince nel finale

Alla ripresa, Pochettino stupisce tutti: fuori Messi e si rientra dagli spogliatoi con Mauro Icardi al suo posto. Il colpo di grazia, però, è dietro l’angolo, anche se il Lille spreca due buone occasione nelle prime battute del secondo tempo. Due occasioni che sprecherà, poi, lo stesso Icardi nel corso della sua gara, con l’ex Inter incapace questa sera di ritrovare il bersaglio grosso.

Per riacciuffare la partita, allora, il PSG si affida al talento di Di Maria e Neymar: l’argentino non solo confeziona al 74′ l’assist per il pareggio di Marquinhos, ma realizza anche il colpo della rimonta all’87’, grazie alla partecipazione in triangolo del compagno brasiliano. Al triplice fischio, Pochettino ringrazia e ritrova la vittoria, con tre punti che blindano ulteriormente il primato in classifica dei parigini.