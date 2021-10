Conte, che doccia fredda: lo United rifiuta la folle richiesta del tecnico

Il Manchester United continua a zoppicare con Solskjaer e dice ‘addio’ a Conte: rifiutate le richieste (giudicate folli) dell’ex Inter

Dopo il 5-0 subìto in casa contro il Liverpool, la pressione sul collo di Ole Gunnar Solskjaer aumenta con il passare dei minuti. E domani alle 18.30, il suo Manchester United sarà chiamato a riscattarsi in terra londinese, contro il Tottenham di Kane e Son. Un brutto cliente, soprattutto in un momento delicato come questo, con il tecnico danese che, difatti, si sta giocando gran parte del proprio futuro alla guida dei Red Devils.

Non solo per i risultati zoppicanti, ma anche e soprattutto per un gioco che non corrisponde al potenziale (quest’anno smisurato) a disposizione del Manchester United. Così, la dirigenza del club inglese avrebbe già cominciato a guardarsi intorno, ponendo in cima alla lista dei desideri il nome dell’italiano Antonio Conte.

Conte ed il ‘no’ del Manchester United: chiesti 21 milioni di euro a stagione

Come riporta il ‘Daily Star’, però, il Manchester United dovrà accantonare l’idea Conte. Il rifiuto dei Red Devils, d’altronde, ci sarebbe già stato, dinanzi alle richieste del tecnico italiano, giudicate folli dalla dirigenza inglese. Richieste che avrebbero previsto: un contratto sino al 2025 ed uno stipendio annuo da 18 milioni di sterline (21 milioni di euro!); la totale assunzione del suo storico staff; un paio di colpi di mercato per convertire lo United al suo 3-5-2.

Insomma, desideri fin troppo cari da esaudire, soprattutto per un club come lo United, impegnatosi già a fondo nell’ultima sessione di mercato e chiamato poi a sborsare una discreta somma in caso di esonero di Solskjaer e del suo team.