Juve, Costacurta è categorico: bocciatura netta per gli investimenti bianconeri

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’ex Nazionale Alessandro Costacurta non perdona i due bianconeri: le parole dell’opinionista

La sconfitta contro il Sassuolo ha riaperto le ferite di inizio stagione. E soprattutto, ne ha scatenato nuovamente le polemiche. La Juventus è chiamata subito a scuotersi, adesso, contro l’Hellas Verona, per lanciare un segnale di risposta al campionato e alle sue altre big. Anche perché la vetta inizia a farsi sempre più lontana e, di pari passo, persino la zona Champions.

Nel mirino della critica, intanto, ripiombano i soliti noti. In particolare il reparto di centrocampo, non rafforzato adeguatamente nel corso delle ultime campagne acquisti bianconere (al netto di Manuel Locatelli). E in due, sono oggetto delle perplessità di Alessandro Costacurta, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ non è stato tenere verso Ramsey e Rabiot.

Costacurta e l’accusa alla Juventus: “Rabiot e Ramsey investimenti errati”

Così, Alessandro Costacurta nel corso del suo ultimo intervento, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Bisogna essere oggettivi e dire che, alla Juventus, sono stati fatti degli investimenti errati, che non hanno poi risposto alle aspettative come ci si attendeva. Un esempio, Rabiot e Ramsey che, sulla carta, sono stati due buoni acquisto. Poi non hanno rispettato gli standard che ci aspettavamo. Ora, vincere il campionato è qualcosa di difficile, mentre confermarsi in Champions League può essere un obiettivo più vicino. Ecco, i bianconeri potranno anche permettersi di non vincere, ma sono chiamati ad arrivare in certe zone di classifica”.