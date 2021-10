Juric fa un ‘dispetto’ a Mancini: l’annuncio in conferenza

Juric, durante la conferenza stampa di presentazione della gara di domani tra Torino e Sampdoria, ha parlato anche di Belotti.

La stagione, tra campionato e coppe europee, sta entrando nel vivo, ma si sta avvicinando anche il 12 novembre, giorno della sfida decisiva tra Italia e Svizzera per la qualificazione al Mondiale dell’anno prossimo. Le due squadre hanno gli stessi punti ed il team di Mancini ha il vantaggio di giocare il match all‘Olimpico di Roma.

Quasi sicuramente tra i convocati degli azzurri non ci sarà Marco Verratti. Il giocatore del PSG ha riportato una lesione muscolare e dovrebbe restare fuori almeno per un mese. In giornata Juric, durante la conferenza stampa per presentare la gara di domani tra Torino e Sampdoria, ha dato un’altra brutta notizia a Mancini:

Juric avvisa Mancini: “Belotti non andrà in Nazionale. Voglio prottegerlo”

“Come sta Belotti? Se fosse stato in condizione, avrebbe fatto due con il Milan. Non credo che sarà convocato in Nazionale in questa pausa. Ho l’intenzione di proteggerlo. Lui ha voglia ed ha fornito anche dei segnali positivi. Tutti si aspettano che voli, ma l’anno scorso non ha giocato bene, deve solo allenarsi con calma“.

Juric ha poi continuato a parlare dell’attaccante: “Il mio rapporto con Belotti? Mi ha detto che voleva restare e fare bene. Credo molto in lui, visto che ha rifiutato tanti soldi. E’ un ragazzo pulito e bisogna rispettarlo. Vedremo se starà al meglio, ma poi vedremo se staremo bene a vicenda. Credo al 100% a quello che mi ha detto”.