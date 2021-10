“È sbagliato”: Kessie fa arrabbiare l’ex Milan, che frecciata

In casa Milan tiene banco la questione Kessie, che non intende rinnovare il contratto. L’ex Nesta duro: “Sbagliato il sistema”.

L’addio, ormai, appare davvero dietro l’angolo. Resta soltanto da capire se avverrà nella finestra invernale del mercato (non impossibile visto che il Milan vorrebbe in qualche modo monetizzare la sua cessione) o in estate, a parametro zero. L’unica certezza è che questa sarà l’ultima stagione in rossonero di Franck Kessie, il cui contratto scade a giugno. A vuoto, finora, tutti i tentativi fatti dal club per convincerlo a restare.

Milan, Kessie in contatto con il Paris Saint Germain

Stando a quando riportato da diversi addetti ai lavori l’ivoriano, attraverso il suo agente George Atangana, continua infatti a chiedere 10 milioni per rimanere a giocare nella squadra di Pioli. Troppi per Paolo Maldini e Frederic Massara, disposti ad arrivare ad un massimo di 6. A queste condizioni, l’addio è quindi inevitabile. Il giocatore, intanto, è in contatto con il Paris Saint Germain mentre la Juventus resta alla finestra in attesa di vedere come evolveranno i rapporti tra Paul Pogba ed il Manchester United. In caso di rinnovo del francese, scatterà l’assalto a Kessie.

Occhio, inoltre, al Barcellona che ha stanziato 16 milioni a bilancio per acquistare il centrocampista. Oggi ad analizzare la situazione, attraverso un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’, è stato l’ex difensore rossonero Alessandro Nesta. “Kessie? È sbagliato il sistema. Il club non può farsi prendere ogni anno per il collo dal giocatore in scadenza di turno. Capisco che Kessie sia tentato ad andare via non avendo particolari legami a Milano”.