Tuchel ha paura degli sceicchi: l’appello a sorpresa in conferenza

Tuchel ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per parlare del match di domani contro il Newcastle

In queste ultime settimane la squadra inglese più chiacchierata è sicuramente il Newcastle. Il team è stato acquisito, dopo un’operazione da 353 milioni di euro, dal fondo dell’Arabia Saudita. Questo fondo è denominato Pif ed ha un valore stimato di circa 370 miliardi di euro.

Molti grandi giocatori già sono stati accostati al Newcastle, che però sta stentando in campionato. I ‘Magpies’ sono penultimi in classifica con solo quattro punti dopo nove giornate e domani affronteranno la super corazzata Chelsea. Tuchel ha rilasciato queste dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione del match:

Chelsea, Tuchel: “Il Newcastle è rinvigorito dalla nuova proprietà”

“Cosa bisogna fare per vincere? Una delle chiavi è saper difendere. Sappiamo difenderci bene e creare occasioni. Siamo una squadra che possiede un buon spirito collettivo, ma dobbiamo ancora migliorare. Newcastle? E’ rinvigorito dalla nuova proprietà ed ha una nuova energia, sfruttando anche il sostegno dell’intero stadio”.

Tuchel ha poi concluso il suo intervento: “Cosa mi aspetto domani contro il Newcastle? Una gara difficile, sicuramente, ma come in ogni partita dipende tutto da noi”. Il Chelsea è primo in Premier League con un punto di vantaggio sul Liverpool e due sul Manchester City.