“C’è una trattativa”: il difensore si allontana dalla Juventus

Diminuiscono le possibilità per la Juventus di ingaggiare Rudiger, che a sorpresa potrebbe rinnovare il contratto che lo lega al Chelsea.

Una decisione la prenderà presto, anche perché il suo contratto scadrà a giugno. Per Antonio Rudiger quelli attuali sono giorni di profonda riflessione: il Chelsea, infatti, vorrebbe trattenerlo e fargli firmare il rinnovo tuttavia la fumata bianca non appare proprio dietro l’angolo. Il giocatore, dal canto suo, al momento è soddisfatto e non esclude di continuare ad indossare la maglia dei Blues. A patto, ovviamente, che venga trovata la giusta intesa.

Juventus, Rudiger potrebbe restare al Chelsea

A fare il punto della situazione è stato lo stesso giocatore, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano inglese ‘Guardian’. “Sul mio futuro la cosa più importante è che io sono felice qui al Chelsea. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, il mio agente è in trattativa con Marina Granovskaia. Le speculazioni – ha affermato – non mi interessano, sono concentrato su ciò che devo fare”. Entrando nello specifico, Rudiger prende uno stipendio pari a 6 milioni ed ambisce a cifre superiori.

La Juventus, in queste settimane, è rimasta alla finestra: il profilo piace molto a Massimiliano Allegri e considerando l’età anagrafica di Giorgio Chiellini un investimento nel reparto difensivo nella prossima stagione con tutta probabilità verrà fatto. Sul tedesco però ci sono pure il Real Madrid ed il Bayern Monaco, intenzionati a proporgli un pre-contratto già ad inizio 2022. Una concorrenza temibile, che potrebbe costringere il club bianconero a cambiare i propri piani di mercato.