Juventus-Vlahovic, contatto: la richiesta è monstre

Primi contatti concreti tra la Juventus e Vlahovic, che chiede 6 milioni netti a stagione. Il club bianconero pronto a muoversi a gennaio.

Serve un attaccante da almeno 20 gol a campionato, giovane e che conosce bene la Serie A. L’ennesimo scivolone in campionato, causato dal gol al 95esimo minuto firmato da Maxime Lopez, ha convinto la Juventus ad accelerare sul fronte Vlahovic e a prendere i primi contatti concreti con l’entourage del giocatore. A riportarlo è la ‘Gazzetta dello Sport’, secondo cui il club proverà a prendere il serbo (che chiede 6 milioni netti a stagione) già nella finestra invernale del mercato.

Juventus, primi contatti ufficiali con Vlahovic

La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, necessita di una punta in grado di realizzare almeno 20 gol a campionato e ad inizio stagione era stato deciso di dare fiducia ad Alvaro Morata. Lo spagnolo, però, non segna più da una vita (6 partite) e nelle ultime uscite è apparso svuotato e privo di mordente. L’allenatore, nelle prossime settimane, concederà a Kaio Jorge maggiore spazio tuttavia non può essere il brasiliano la soluzione ai problemi di sterilità della formazione. Ecco perché l’acquisto di Vlahovic è considerato una priorità. Acquistarlo, in ogni caso, non sarà facile.

In primis, servirà cedere almeno un giocatore tra Aaron Ramsey e Adrien Rabiot (entrambi finiti nel mirino del “nuovo” Newcastle): l’indiziato speciale è proprio il gallese, in panchina ed inutilizzato nelle ultime 3 partite. In seguito, andrà convinto il presidente della viola Rocco Commisso che al momento continua a chiedere 60 milioni. La cifra è destinata a scendere e la Juventus vuole agire subito per bruciare le concorrenti. All’orizzonte infatti ci sono Manchester City, Atletico Madrid e Borussia Dortmund (che in estate lascerà partire Erling Haaland). I bianconeri non possono permettersi che si crei un’asta, in tutti i sensi, e a gennaio si faranno avanti ufficialmente. L’allarme suona forte, Allegri ha bisogno di un nuovo bomber.