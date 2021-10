Juventus, continua l’incubo: Simeone stende la squadra di Allegri

Da pochi minuti è terminata la gara tra il Verona e la Juventus con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa.

Il Verona subito parte a mille con la conclusione di Lazovic che viene parato da Sczcesny. Tiro-cross di Dybala all’8′ per Morata che prova di tacco: bravo Montipò a respingere. Al 10′ i padroni di casa passano in vantaggio con Simeone, che è il più lesto ad impattare con la sfera dopo la parta del portiere polacco sul tiro di Barak.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Juventus tenta il recupero, ma è il Verona a vincere

La Juventus è sotto schock e dopo quattro minuti subisce un altro gol da Simeone con una bellissima conclusione dalla distanza. Il primo tempo si conclude con la traversa di Dybala. Ad inizio ripresa è sempre l’argentino ad essere pericoloso con un tiro a giro che termina di poco fuori.

LEGGI ANCHE >>> Juve, il ‘cholito’ Simeone è una sentenza: il dato sorprendente

Al 58′ ci prova McKennie, ma è bravo Montipò a respingere. I bianconeri provano a segnare un gol, ma devono anche stare attenti ai vari contropiedi del Verona. La squadra di Allegri segna all’80’ con Mckennie con un tiro dall’altezza del dischetto da rigore. Dopo quattro minuti, Kalinic, appena entrato, sfiora il terzo gol per i veneti.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, svelate le commissioni che possono ‘portarlo’ alla Juventus

Al 90′ Dybala sfiora il pareggio con un bellissimo tiro che viene mandato in corner da un intervento prestigioso di Montipò. Sul corner successivo, Chiellini non riesce a tirare in porta da due metri. Barak al 91′ sfiora la traversa con una conclusione dal limite dell’area bianconera. Continua la crisi della Juventus.

La classifica aggiornata

Napoli 28, Milan 28, Inter 21, Roma 19, Atalanta 19*, Lazio 18*, Fiorentina 15, Juventus 15*, Verona 15*, Sassuolo 14, Empoli 12, Bologna 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.

*= con una partita in più